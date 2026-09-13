Росія найближчим часом не зможе досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України, тому вже у березні-квітні 2027 року перед Кремлем може постати питання про доцільність продовження війни.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Білецький про найкращий момент для переговорів із РФ

За словами Білецького, дані українських та західних розвідок, а також аналіз відкритих джерел свідчать, що Росія ставить перед собою дві основні стратегічні цілі.

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Перша — повністю захопити Донецьку та Луганську області. Друга — виснажити можливості України продовжувати опір.

За його словами, російське військово-політичне керівництво очікує від своєї армії виконання цих завдань до початку 2027 року. Водночас Білецький вважає такі плани нереалістичними.

Командир Третього армійського корпусу заявив, що українські війська мають усі шанси втримати пояс міст-фортець та поліпшити становище на окремих ділянках фронту.

Однією з ключових умов стійкості України Білецький назвав здатність захистити небо від російських балістичних ракет та реактивних дронів.

За його словами, якщо Україні вдасться пройти це випробування, вже у березні-квітні 2027 року перед Росією може постати питання, як і навіщо продовжувати війну, якщо жодної із заявлених стратегічних цілей досягти не вдалося.

Білецький вважає, що саме тоді може виникнути найкращий момент для переговорів щодо стійкого миру на українських умовах.

Водночас бригадний генерал наголосив, що ситуація на фронті залишається складною. Однак, за його оцінкою, нинішній період не є найважчим для української армії порівняно з попередніми роками.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися вже у жовтні. За його словами, українська сторона готується до наступної зустрічі. Буданов підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів, однак можливого місця їхнього проведення не назвав. Читайте також Зеленський: Україна хоче використати вересень і жовтень для відновлення переговорів

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