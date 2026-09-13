Україна запровадила санкції проти 20 суден російського “тіньового флоту”, підприємств корпорації Ростех і пропагандистів. У список потрапила колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Зеленський запровадив нові санкції, у списку — Юлія Мендель

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти Росії.

Обмеження стосуються суден так званого тіньового флоту РФ, компаній та осіб, пов’язаних із держкорпорацією Ростех, а також російських пропагандистів.

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Під обмеження потрапили 20 морських суден, які РФ залучає до експорту нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу. Доходи від такого експорту поповнюють російський бюджет і використовуються для фінансування війни проти України.

За даними ОП, ці судна перевозять російські енергоресурси до Індії, Єгипту та Туреччини. Вони ходять під прапорами Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау.

Ще одним рішенням санкції запровадили проти 29 громадян Росії та 29 російських компаній.

Йдеться, зокрема, про підприємства, які беруть участь у постачанні високоточного промислового обладнання, електроніки та комплектувальних для виробництва російських ракет і безпілотників.

Обмеження також стосуються виробників товарів подвійного призначення, науково-дослідних організацій, які розробляють документацію для російського оборонно-промислового комплексу, та навчального закладу, що готує фахівців для підприємств концерну Калашников.

До санкційного переліку також внесли компанії, які проєктують і постачають високотехнологічне обладнання для російського ВПК, а також ІТ-компанії, що займаються програмами для шифрування інформації, збору даних та управління базами даних.

Окремим рішенням санкції застосували до 10 громадян Росії та України, яких пов’язують із поширенням російської пропаганди та дезінформації на підтримку агресії РФ.

Серед осіб, які потрапили під обмеження, — колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель.

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