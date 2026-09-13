У ніч на 13 вересня (з 18:00 12 вересня) російський ворог атакував Україну 453 ударними дронами типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія, а також малогабаритними ракетами S8000 Бандероль.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну

Дрони та Бандеролі росіяни запускали з напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із території населеного пункту Гвардійське, що в Криму, та акваторії Азовського моря.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, сили ППО збили та придушили 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та чотири Бандеролі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

Військові попереджають, що атака на Україну триває: в повітряному просторі фіксуються ворожі БпЛА.

Напередодні Військово-Моські сили повідомили, що український морський безекіпажний катер Sargan знищив російський безекіпажний катер (МБеК) у Чорному морі. Цей епізод став першим в історії боєм між морськими безекіпажними катерами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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