РФ атакувала Україну 453 дронами та Бандеролями: ППО знищила понад 400 цілей
- Росія атакувала Україну 453 засобами повітряного нападу.
- Збито та придушено чотири малогабаритні ракети Бандероль.
- Уламки збитих цілей впали на семи локаціях.
У ніч на 13 вересня (з 18:00 12 вересня) російський ворог атакував Україну 453 ударними дронами типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія, а також малогабаритними ракетами S8000 Бандероль.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака на Україну
Дрони та Бандеролі росіяни запускали з напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із території населеного пункту Гвардійське, що в Криму, та акваторії Азовського моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, сили ППО збили та придушили 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та чотири Бандеролі.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.
Військові попереджають, що атака на Україну триває: в повітряному просторі фіксуються ворожі БпЛА.
Напередодні Військово-Моські сили повідомили, що український морський безекіпажний катер Sargan знищив російський безекіпажний катер (МБеК) у Чорному морі. Цей епізод став першим в історії боєм між морськими безекіпажними катерами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.