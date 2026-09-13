12 вересня та в ніч проти 13 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та в Брянській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ атакували місце запуску БпЛА та ретранслятори РФ: що відомо

За даними Генштабу, у Донецьку Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських військ.

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У районах Залізного Порту та Скадовська на тимчасово окупованій частині Херсонської області, а також Чорноморського та Оленівки в окупованому Криму були уражені наземні ретранслятори.

Як зазначили у Генштабі, росіяни використовували ці об’єкти для управління ударними БпЛА типу Герань та Гербера.

Крім того, в Оленівці Сили оборони уразили антенний комплекс противника.

Удари були завдані й по військових об’єктах на території Брянської області РФ. У районі населеного пункту Рьовни уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей.

Поблизу Речиці під удар потрапило місце зберігання озброєння та військової техніки російських військ.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня Сили оборони також атакували нафтопереробний завод Славянск-ЕКО у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що внаслідок удару було уражено ключову установку з переробки нафти та резервуарний парк підприємства. Після атаки на території НПЗ виникла масштабна пожежа.

Також у ніч проти 13 вересня повідомлялося про вибухи у Нижньокамську в Татарстані. За попередньою інформацією, там також міг бути атакований нафтопереробний завод.

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