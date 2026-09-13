У ніч проти 13 вересня українські сили уразили нафтопереробний комплекс ТАНЕКО в російському Нижньокамську, що в Республіці Татарстан.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, удар по підприємству завдали підрозділи Deep Strike ССО спільно із Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки.

Ураження НПЗ ТАНЕКО у Татарстані

ТАНЕКО є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність перевищує 16 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє дизельне пальне, авіаційний гас, бензини стандарту Євро-5, скраплені гази, бітуми та нафтовий кокс.

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За даними ССО, продукція підприємства використовується для забезпечення потреб окупаційних військ, а її експорт сприяє наповненню російського бюджету, з якого фінансується війна проти України.

Відстань від підконтрольної Україні території до заводу ТАНЕКО перевищує 1200 км.

У ССО наголосили, що продовжують завдавати далекобійних ударів по об’єктах, які забезпечують Росії ресурси для ведення війни.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що внаслідок удару 11 вересня на Саратовському НПЗ пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6 та ділянку магістрального трубопроводу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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