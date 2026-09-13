Російські війська продовжують систематично атакувати залізничну інфраструктуру України. Через удари, евакуації та необхідність об’їзду небезпечних ділянок рух поїздів на окремих напрямках відбувається із затримками.

Про це повідомив заступник директора філії Пасажирська компанія АТ Укрзалізниця та керівник із клієнтського досвіду Олександр Шевченко.

Атака Росії на залізничну інфраструктуру

За його словами, моніторинговий центр і працівники Укрзалізниці перебувають у підвищеній готовності. Пасажирів закликають зважати на безпекові сигнали залізничників і бути готовими до можливої евакуації.

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Після влучання по локомотиву в районі Ягодина на Волині поїзди вже відновили рух у напрямку Варшави та у зворотній бік. Водночас затримки залишаються суттєвими.

Також дніпровський напрямок продовжує працювати за об’їзним маршрутом. Через це затримки можуть виникати на всіх рейсах до Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра.

Окремо в Укрзалізниці звернули увагу на ситуацію на Сумщині, де фіксується значна кількість загроз. Через це поїзди від Конотопа рухаються з максимальною обережністю.

Актуальну інформацію про затримки, пов’язані з евакуаціями та об’їздами, пасажири можуть відстежувати на порталі uz-vezemo.

12 вересня Росія атакувала об’єкти Укрзалізниці у Луцьку. Загорілися вагони потяга. Вибухи також пролунали на залізниці в Фастові.

2 вересня російський дрон влучив неподалік пасажирського потяга №53/54 сполученням Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

Фото: Олександр Шевченко/Укрзалізниця

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