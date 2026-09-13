Бригадний генерал Денис Прокопенко на позивний Редіс розпочав командувати угрупованням військ Азов.

Про це повідомили в Азові.

Денис Прокопенко очолив угруповання військ Азов: що відомо

Як повідомили в Азові, від 13 вересня Денис Прокопенко розпочинає командувати угрупованням військ Азов.

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В Азові головною заслугою Прокопенка називають переформатування підрозділу з добровольчого формування у професійне бойове з’єднання.

У серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив Дениса Прокопенка орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Відповідний указ №598 глава держави підписав 17 серпня.

Що відомо про Дениса Прокопенка

Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні Азов 11 липня 2014 року. Він брав участь у боях за Мар’їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя.

Під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції Прокопенко командував 1-м взводом. У 2017 році у віці 26 років він став командиром полку Азов. Як зазначають у підрозділі, на той момент він був наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії та Збройних сил України.

У 2020 році Прокопенко вступив до Національного університету оборони України, де навчався за спеціалізацією Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ.

На посаді командира полку він приділяв значну увагу підготовці особового складу, організації сержантських та офіцерських курсів, а також командно-штабним навчанням.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Денис Прокопенко був одним із командирів оборони Маріуполя.

19 березня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка – за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

7 квітня 2025 року Прокопенка призначили командиром 1 корпусу НГУ Азов.

26 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Прокопенко очолить одне з двох новостворених угруповань військ на Донеччині.

Фото: Денис Прокопенко

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