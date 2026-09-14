В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на військову службу призивають військовозобов’язаних, які не мають законних підстав для відстрочки або звільнення від призову. Але окремі правила діють для людей, які мають або мали судимість, а також для тих, хто був звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Чи можуть мобілізувати із судимістю в Україні, які обмеження передбачає закон і що змінюється після погашення чи зняття судимості, Факти ICTV дізнавалися в адвокатки LEGAL STRATEGY Віолети Монастирської.

Чи можуть мобілізувати людей з судимістю

Так, за загальним правилом можуть, але закон встановлює чітко визначені винятки.

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Адвокатка нагадала, що до 18 травня 2024 року діяла норма (стаття 37 закону Про військовий обов’язок і військову службу), яка дозволяла виключити з військового обліку осіб, засуджених до позбавлення волі за тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Ця норма скасована законом України №3633-IX від 11.04.2024 року Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Особи з погашеною або знятою судимістю

Закон №3687-IX від 08.05.2024 року виклав частину другу статті 4 закону Про військовий обов’язок і військову службу в новій редакції. Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які мають непогашену або незняту судимість за визначений законом перелік кримінальних правопорушень.

Отже, відповідь на питання, чи можуть мобілізувати осіб з судимістю у 2026 році, залежить від статті, відповідно до якої особа притягалася до відповідальності.

Після погашення або зняття судимості така заборона за цією нормою припиняє діяти, тому особа може бути призвана під час мобілізації за відсутності інших законних підстав для відстрочки або звільнення від призову.

Чи можуть мобілізувати людей з непогашеною судимістю: перелік злочинів, що виключають призов

Ці обмеження застосовуються, зокрема, до осіб із непогашеною або незнятою судимістю та до осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Не можуть комплектувати Збройні Сили України та інші військові формування особами, засудженими за:

злочини проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення;

Кримінального кодексу України злочини за статтями 152–156-1, 258–258-6, частиною четвертою статті 286-1, статтею 348

а також службові особи, які займали особливо відповідальне становище (примітка до статті 368 КК).

Чи можуть мобілізувати з судимістю за корупційні кримінальні правопорушення

Окремо частина друга статті 4 закону Про військовий обов’язок і військову службу встановлює, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, якщо кримінальне провадження щодо них перебуває на стадії судового провадження. Цю норму запроваджено законом №4496-IX від 17.06.2025 року.

Чи можуть мобілізувати умовно засудженого

Адвокатка розповіла, що частина четверта статті 39 закону Про військовий обов’язок і військову службу прямо передбачає, що особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, крім осіб, засуджених за перелік кримінальних правопорушень, визначений цією нормою.

— Сам факт звільнення від відбування покарання з випробуванням не означає, що така особа повинна проходити службу виключно у спеціалізованому підрозділі. Спеціальний порядок проходження служби стосується насамперед осіб, умовно-достроково звільнених від фактичного відбування покарання для проходження військової служби за контрактом за статтею 81-1 КК України, — розповіла адвокатка.

Чи можуть мобілізувати, якщо є судимість, а особа відбуває покарання (обмеження чи позбавлення волі)

Для осіб, які фактично відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, статтею 81-1 Кримінального кодексу України передбачено спеціальний механізм: умовно-дострокове звільнення судом для проходження військової служби за контрактом. Це не є звичайним призовом під час мобілізації. Механізм передбачає, зокрема, такі умови:

застосовується виключно за бажанням самого засудженого;

рішення ухвалює суд;

засуджений має відповідати вимогам статті 21-5 закону Про військовий обов’язок і військову службу (лишилося не менше 3 років до граничного віку, придатність за станом здоров’я, проходження професійно-психологічного відбору, достатній рівень фізичної підготовки);

потрібна письмова згода командира військової частини;

не застосовується до осіб, засуджених за перелік кримінальних правопорушень, прямо визначений статтею 81-1 КК України;

ухилення від прийняття на службу після такого звільнення тягне кримінальну відповідальність за новою статтею 336-2 Кримінального кодексу України (позбавлення волі від 5 до 10 років).

Адвокатка підсумувала, що для відповіді на питання про можливість мобілізації мають значення:

чи є судимість погашеною або знятою;

за якою саме статтею КК особу засуджено;

чи звільнено її від відбування покарання з випробуванням;

чи вона фактично відбуває покарання;

наявність інших законних підстав для відстрочки або звільнення від призову.

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