Ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Якщо необхідні рішення Верховна Рада ухвалюватиме із затримкою, країна може втратити значну частину з $29,5 млрд міжнародного фінансування.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Україна може втратити частину міжнародного фінансування

– Це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони, – наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що Кабінет міністрів планує розіслати всім народним депутатам та профільним парламентським комітетам графік із дедлайнами щодо кожного голосування, від якого залежить надходження міжнародних коштів.

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Корецький зауважив, що це фінансування потрібне Україні для збалансування державного бюджету, забезпечення соціальних видатків і покриття потреб Сил оборони.

За совами прем’єра, зі свого боку уряд має виконати 42 рішення. Раніше Кабінет міністрів планував завершити цю роботу до 1 листопада, проте тепер розраховує впоратися до 15 жовтня.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україна може недоотримати значну частину з $29,5 млрд, передбачених міжнародними партнерами.

Тоді він заявив, що необхідно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені до Верховної Ради.

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