У вівторок, 15 вересня, в Україні не прогнозується застосування графіків обмеження електропостачання. Ситуація в енергомережі залишається стабільною, однак загальний стан системи може змінюватися.

Про це повідомила Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла 15 вересня

За офіційною інформацією від системного оператора, протягом доби 15 вересня планові вимкнення електроенергії для населення та промисловості не передбачаються.

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Водночас в енергокомпанії наголошують, що загальна ситуація в українській енергосистемі залишається динамічною, тому громадянам рекомендують стежити за можливими оновленнями та інформацією від місцевих обленерго.

Станом на ранок 14 вересня, в Україні через систематичні обстріли цивільної енергетичної інфраструктури та несприятливі погодні умови зафіксовано нові знеструмлення споживачів. Аварійні вимкнення світла сталися у п’яти регіонах країни.

Зокрема, внаслідок ударів РФ без електропостачання залишилася частина абонентів у чотирьох областях — Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській.

Окрім бойових дій, на стан електромереж вплинув і фактор негоди. Через сильні дощі та грози на ранок зафіксували відключення електропостачання в Миколаївській області.

Як повідомляли в Укренерго, ремонтні бригади місцевого обленерго вже працюють на місцях пошкоджень та відновлюють аварійні ділянки ліній електропередачі.

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