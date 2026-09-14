Кабінет Міністрів України припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби. Про це рішення повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Леся Карнаух більше не виконує обов’язки голови ДПС

За словами Сергія Корецького, міністру фінансів Сергію Марченку вже доручено внести кандидатури на посаду нового керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки, на розгляд наступного засідання уряду.

Леся Карнаух очолювала Податкову службу у статусі тимчасової виконувачки обов’язків з червня 2025 року. Загалом на цій посаді вона пропрацювала майже 15 місяців.

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На державній службі Карнаух загалом працює з 2004 року. До призначення в ДПС вона обіймала посаду заступниці голови Київської обласної військової адміністрації.

У січні 2025 року її призначили заступницею голови Податкової, а вже у травні того ж року вона обійняла посаду першої заступниці очільника відомства.

Хто саме претендуватиме на вакантне крісло очільника ДПС, стане відомо після подання пропозицій Мінфіном під час найближчого засідання Кабміну.

Фото: ДПС

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