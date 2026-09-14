На кінець минулої доби на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Ворог здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 205 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6448 дронів-камікадзе та здійснив 1890 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

Карта бойових дій в Україні на 14 вересня 2026

Втрати ворога на 14 вересня 2026 року

  • особового складу — близько 1 508 600 (+1 700);
  • танків — 12 345 (+1);
  • бойових броньованих машин — 25 331 (+1);
  • артилерійських систем — 49 752 (+74);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 127 (+7);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 637 (+2);
  • літаків — 442;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 615 (+12);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня — 516 441 (+2 124);
  • крилатих ракет — 5 111;
  • кораблів (катерів) — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 148 807 (+548);
  • спеціальної техніки — 4 683 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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