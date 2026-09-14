Національний кешбек — державна програма підтримки покупців українських товарів. Зареєстрованим учасникам повертають частину вартості покупок на спеціальну картку, а отримані кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, українські продукти, ліки, книги або благодійність.

Факти ICTV розібралися, що відомо про кешбек за травень 2026 року та чи є підстави говорити про припинення програми.

Чи був виплачений Національний кешбек за травень

Попри те, що зараз уже 14 вересня, українці досі не отримали виплату Національного кешбеку за травень 2026 року. Гроші мали надійти ще влітку, але строки кілька разів переносили. Точної дати зарахування коштів немає.

Зараз дивляться

Спочатку в Мінекономіки повідомляли, що кешбек за травневі покупки виплатять у липні. Наприкінці липня цей графік змінили: у Дії заявили, що виплати за травень і червень очікуються у серпні.

Однак і цей строк минув. Нового повідомлення Мінекономіки із конкретною датою виплати саме за травень не було.

Коли виплатять Національний кешбек за травень

Наразі невідомо, коли саме гроші надійдуть отримувачам.

При цьому саму програму Національного кешбеку не скасували. Уряд продовжив її дію до 30 квітня 2028 року.

Чи можуть скасувати Національний кешбек

Питання про доцільність програми порушували на рівні Верховної Ради.

19 серпня голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев запропонував відмовитися від Національного кешбеку, а вивільнені кошти спрямувати на розширення програми 5-7-9% та страхування воєнних ризиків.

Окремо у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №15512, який передбачає інший підхід до використання коштів, пов’язаних із програмою. Його ухвалення також не означає автоматичного припинення Національного кешбеку.

Хто з українців отримав кешбек за травень 2026

Станом на 14 вересня виплату за травень ще не провели. Тому говорити про те, що певна категорія отримувачів уже отримала саме травневий кешбек, підстав немає.

Програма при цьому продовжує працювати, а розмір кешбеку залежить від категорії товару і становить 5% або 15%, а максимальна сума за місяць 3 000 грн.

Отже, головне питання зараз — не скасування програми, а дата, коли українцям нарешті перерахують кешбек за травень 2026 року. Поки офіційної дати немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.