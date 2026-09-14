Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. За його словами, рішення ґрунтується на зібраній доказовій базі у кримінальному провадженні.

Про це Кравченко сказав у відеозверненні, в якому також прокоментував свою заяву про відставку та операцію Карфаген.

Підозра директору НАБУ Кривоносу

— Щоб не бути голослівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, — заявив генпрокурор.

Зараз дивляться

За словами Кравченка, директора НАБУ Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному встановленні обставин, яке, як стверджує генпрокурор, могло бути спрямоване на штучне створення підстав для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко наголосив, що впевнений у матеріалах справи.

— Я впевнений у цих матеріалах і можу їх оприлюднити, — сказав він.

Що заявив Кравченко про операцію Карфаген

Генеральний прокурор стверджує, що операція Карфаген була спрямована не лише проти нього. На його думку, її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та працівників НАБУ і САП, а також зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.

Кравченко заявив, що під час обшуків у службових приміщеннях Офісу генпрокурора працівники НАБУ та САП отримали доступ до захищених законом матеріалів проваджень, частину яких, за його словами, було скопійовано та викрадено.

Він також повідомив, що в межах цих проваджень допитали понад 100 людей та зібрали значний обсяг матеріалів негласних слідчих дій.

За словами Кравченка, друга підозра стосується близької до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) особи. Її, як заявив генпрокурор, підозрюють у впливі на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозиції неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації.

Кравченко назвав саме ці кримінальні провадження тригером та істинною причиною нічного “штурму” Офісу генпрокурора.

Кравченко заявив про політичний тиск

Окремо Руслан Кравченко повідомив, що кілька днів тому після зустрічі з президентом подав заяву про відставку.

— Це свідоме політичне рішення не є визнанням будь-якої вини, — наголосив він.

Водночас Кравченко заявив, що раніше його нібито стримували від ухвалення процесуальних рішень щодо фігурантів проваджень.

— Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент, стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр, — сказав генпрокурор.

За його словами, наразі підозри вже підписані, а докази зібрані ще до проведення операції Карфаген.

Кравченко також закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку, не втягуючи органи і колективи в особистий конфлікт.

Він висловив сподівання, що наступний генеральний прокурор продовжить роботу у цих провадженнях та ухвалюватиме процесуальні рішення незалежно від посад фігурантів, політичного впливу та медійного тиску.

Реакція НАБУ та президента

У НАБУ наголосили, що заяви генпрокурора НАБУ і САП розцінюють як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Активна фаза такої атаки розпочалася ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу генерального прокурора.

Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено, кажуть у бюро.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Руслана Кравченка є тільки один шлях — звільнення з посади.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.