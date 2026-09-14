Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував заяву Руслана Кравченка та заявив, що йому не вручали підозру. За його словами, НАБУ продовжує працювати у штатному режимі.

Кривонос і Клименко відповіли на заяву Кравченка щодо підозр

– Підозру мені ніхто не вручав, – заявив Кривонос під час брифінгу в понеділок, 14 вересня.

За його словами, паперового документа він не бачив. До НАБУ чи САП відповідні документи теж не надходили.

– Ми сьогодні побачили незрозумілий винахід – Telegram-підозру, – додав директор Національного антикорупційного бюро.

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Семен Кривонос зазначив, що колектив Бюро продовжує працювати у штатному режимі. Досудове розслідування у межах операції Карфаген теж триває.

Він розповів, що НАБУ та САП очікували можливої реакції на проведення цієї операції.

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що члени його родини не отримували жодних підозр.

– Члени моєї родини ніяких підозр не отримували, – сказав Клименко.

Він додав, що у разі отримання тексту підозри або відповідної інформації повідомить про це додатково.

Керівники НАБУ та САП пов’язали заяви генерального прокурора Руслана Кравченка з реакцією на операцію Карфаген та спробою політизувати роботу антикорупційних органів.

Заява Кравченка про підозру Кривоносу

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

За його словами, Кривоносу нібито інкримінують підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а ще фіктивне усиновлення, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності.

Кравченко закликав Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку.

Генпрокурор заявив, що вони не повинні втягувати антикорупційні органи та їхні колективи в особистий конфлікт. Свої заяви Кравченко пов’язував із проведенням операції Карфаген.

Також Кравченко заявив про нібито підозру близькій до керівника САП Олександра Клименка людині “за вплив на керівника Вищого антикорупційного суду, пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації”.

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Це сталося після проведення НАБУ та САП операції Карфаген. У її межах правоохоронці викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

Учасників цієї організації підозрюють у прикритті мережі шахрайських колцентрів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На момент появи президентського указу посадовець перебував у п’ятиденному відрядженні за кордоном.

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