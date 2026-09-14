У масштабній справі Карфаген стався черговий витік конфіденційної інформації. Підозрювані були заздалегідь поінформовані про заплановані слідчі дії.

Про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Як стався витік та що кажуть у НАБУ

За словами очільника НАБУ, наразі встановлюються детальні обставини того, як саме фігурантам стало відомо про обшуки.

Зараз дивляться

— За нашою інформацією, фігуранти знали про те, що буде обшук. Ми зараз будемо з’ясовувати, яким чином знову був витік інформації. І знову ж говоримо про ті самі проблеми, які пов’язані з реєстром судових рішень, про те, що його можуть моніторити, і бази даних, — зазначив Кривонос.

Окрім моніторингу судових ухвал та баз даних, директор НАБУ звернув увагу на ще один канал відстеження дій правоохоронців.

За його словами, за пересуванням автомобілів підрозділів НАБУ здійснювалося спостереження через систему Безпечне місто.

Деталі справи Карфаген та реакція Офісу генпрокурора

Нагадаємо, на початку САП та НАБУ в межах операції Карфаген повідомили про викриття злочинної організації.

За даними слідства, її очолював керівник одного з підрозділів Офісу генерального прокурора.

Угруповання, створене в середині 2025 року із залученням чинних прокурорів та близьких неофіційних осіб, системно брало хабарі за покривання діяльності тіньових шахрайських колцентрів, які ошукували українців та іноземців.

6 вересня Вищий антикорупційний суд відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропиву з альтернативою застави у 120 млн грн за інкриміноване покривання колцентрів.

Ввечері 7 вересня Руслан Кравченко повідомив про подання заяви про відставку з посади генерального прокурора.

Проте вранці 14 вересня стало відомо, що Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

У самому Національному антикорупційному бюро заявляють, що офіційно Кривоносу підозру не вручали. За словами Кривоноса, він не збирається коментувати сфальшовану маячню та Telegram-підозри.

Вже ввечері цього ж дня президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка з посади генерального прокурора відповідним указом, опублікованим на сайті Офісу президента.

Зеленський вже закликав народних депутатів невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка. Парламент планує розглянути питання щодо його відставки 15 вересня.

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