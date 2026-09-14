Президент України Володимир Зеленський заявив, що для генерального прокурора Руслана Кравченка є лише один шлях — звільнення з посади, та закликав Верховну Раду невідкладно підтримати відповідне рішення.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі 14 вересня.

Зеленський про звільнення Кравченка

Президент заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генерального прокурора.

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— У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно, — написав Зеленський.

Кравченко підписав підозру Кривоносу та особі, наближеній до Клименка

Заява Зеленського пролунала після того, як 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу.

За словами генпрокурора, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кравченко також заявив про нібито фіктивне усиновлення дитини для створення підстав для уникнення відповідальності в суді.

Посадовець повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується особи, наближеної до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Сам Руслан Кравченко раніше подав заяву про відставку після зустрічі із Зеленським. Однак генпрокурор назвав своє рішення політичним та наголосив, що воно не є визнанням вини. Він закликав Кривоноса та Клименка також подати у відставку.

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