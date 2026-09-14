Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова піти на деескалаційні кроки, якщо Сполучені Штати забезпечать реальну, правдиву та довгострокову готовність Росії завершити війну.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні в понеділок, 14 вересня.

Зеленський сказав, за яких умов Україна піде на деескалацію

– Якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки, – сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок.

За словами Зеленського, Росія наразі не показує справжньої готовності завершити війну. При цьому країна-агресор відчуває напругу через українські удари по її економіці війни.

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Президент зазначив, що Україна готова підтримати взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі, якщо це стане початковим етапом деескалації.

– Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів, – наголосив президент.

Зеленський додав, що очікує від партнерів конкретних пропозицій щодо такого рішення. За його словами, воно має бути розраховане не на короткий термін, а діяти “на увесь час”.

Раніше Зеленський говорив, що Україна запропонувала партнерам досягти домовленості з Росією, яка дозволить припинити знищення критичної інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися не завдавати ударів по об’єктах енергетичного сектору.

Очільник Білого дому не уточнив, коли саме почне діяти ця домовленість і протягом якого періоду Україна та РФ мають утримуватися від атак на енергооб’єкти.

За інформацією журналіста FT Крістофера Міллера, Україна та Росія можуть вдатися до взаємних кроків і припинити завдавати ударів по енергетичних об’єктах. Водночас остаточної домовленості, яка б визначала всі деталі такого рішення, поки не досягнуто.

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