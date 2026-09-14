Втрати ворога на 14 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 700 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 664-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,508 млн.

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Втрати ворога на 14 вересня 2026 року

особового складу — близько 1 508 600 (+1 700);

танків — 12 345 (+1);

бойових броньованих машин — 25 331 (+1);

артилерійських систем — 49 752 (+74);

реактивних систем залпового вогню — 2 127 (+7);

засобів протиповітряної оборони — 1 637 (+2);

літаків — 442;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 2 615 (+12);

безпілотників оперативно–тактичного рівня — 516 441 (+2 124);

крилатих ракет — 5 111;

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 148 807 (+548);

спеціальної техніки — 4 683 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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