Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 14 вересня: ЗСУ ліквідували 1 700 окупантів та 2 124 БпЛА
Втрати ворога на 14 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 700 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 664-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,508 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 14 вересня 2026 року
- особового складу — близько 1 508 600 (+1 700);
- танків — 12 345 (+1);
- бойових броньованих машин — 25 331 (+1);
- артилерійських систем — 49 752 (+74);
- реактивних систем залпового вогню — 2 127 (+7);
- засобів протиповітряної оборони — 1 637 (+2);
- літаків — 442;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 615 (+12);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня — 516 441 (+2 124);
- крилатих ракет — 5 111;
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 148 807 (+548);
- спеціальної техніки — 4 683 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.