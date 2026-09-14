Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Зеленський: Україна не битиме по енергооб’єктах РФ в обмін на аналогічні гарантії Москви
Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.
Про це заявив президент Володимир Зеленський ввечері 14 вересня.
Зеленський закликав партнерів зупинити удари РФ по інфраструктурі
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