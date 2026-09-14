Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський ввечері 14 вересня.

Зеленський закликав партнерів зупинити удари РФ по інфраструктурі

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