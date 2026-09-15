Питання безпеки на дорогах стоїть дуже гостро, тому в Правила дорожнього руху регулярно вносять істотні зміни, які передбачають покарання водіїв за їх порушення.

Дрифт досі залишався без певного визначення у ПДР.

Чи ввели штраф за дрифт в Україні у 2026 році та яка сума покарання — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи штрафують водіїв за дрифт у 2026 році

Дрифт – це маневр, який можуть виконувати водії в міських умовах. Він становить небезпеку для інших учасників дорожнього руху. До того ж під час воєнного стану дрифтування може призводити до паніки чи дискомфорту у перехожих, оскільки глушники автомобілів під час маневрів потужно ревуть та роблять хлопки, схожі на постріли.

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, для того щоб боротися з порушниками, до Верховної Ради України був поданий проєкт закону № 9642 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування). А також проєкт закону № 9564 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Документом № 9564 було запропоновано накладати штрафи за перевищення рівня шуму у межах міста. Проте як мав вимірюватися рівень шуму та як повинні фіксуватися його перевищення — не зазначалося.

У разі перевищення водієм рівня шуму пропонувалося встановити штраф у розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 17 тис. грн. У разі повторного порушення водій мав би сплачувати 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн.

Також покарання могло бути у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

За дрифт також пропонувався певний штраф. За перше порушення мав накладатися штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 8 500 грн. За повторне порушення водія пропонували штрафувати на суму в одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 тис. грн. Також була передбачена можливість позбавлення водія права керування на період від 6 місяців до 1 року.

Проте ці законопроєкти поки що не розглядалися у залі засідань Верховної Ради навіть у першому читанні.

Тож у 2026 році відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування) й за перевищення рівня шуму в законодавстві України не передбачено.

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