Усі заходи безпеки та методи захисту від ворожих безпілотників, які наразі застосовуються у Києві, незабаром стануть актуальними і для західних областей України.

Таку думку висловив позаштатний радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтерв’ю Radio NV.

Західним регіонам України варто готуватися до атак дронів РФ

За його словами, представники місцевої влади, територіальних громад та приватних компаній із західних регіонів вже почали активно цікавитися питаннями закупівлі перехоплювачів, отримання ліцензій та навчання пілотів для створення власного приватного або регіонального ППО.

Зараз дивляться

Проте Флеш стверджує, що відповідні заходи варто було впроваджувати раніше.

Він окреслив подальшу стратегію російських окупаційних військ щодо використання різних типів безпілотників. На його думку, Росія продовжуватиме атакувати реактивними дронами центральні регіони України.

Флеш зазначив, що Харків, Суми, Запоріжжя та Херсон щодня перебувають під ударами сотень звичайних бензинових безпілотників. На цих напрямках відстань дуже коротка, а дрони часто рухаються на наднизькій висоті, що ускладнює роботу українських перехоплювачів.

Проте він стверджує, що Росія розуміє можливість прориву українських ешелонів оборони до західних областей України шляхом масованих атак саме звичайними Shahed.

На його думку, західні регіони можуть опинитися під загрозою обмежених атак звичайних дронів за умов поганої погоди, однак ворог прораховує можливість здійснення масованих ударів. Для посилення безпеки на цьому напрямку зараз намагатимуться додавати спеціальні мобільні групи та радіолокаційні станції.

Використання рельєфу та кордону з Білоруссю

Окрему увагу Флеш приділив маршрутам руху російських безпілотників вздовж білоруського кордону.

За його словами, Росія свідомо обирає ці траєкторії, спираючись на дані власної розвідки. Зокрема, на півночі України вздовж кордону розташовані густі високі ліси та болота, де фактично відсутні дороги та галявини.

Він пояснив, що через таку географію українським підрозділам важко побудувати суцільний щільний захист із залученням дронів-перехоплювачів. Росія знає про ці особливості місцевості та використовує їх для побудови маршрутів прольоту своїх безпілотників углиб території України.

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