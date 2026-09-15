Відключення світла 16 вересня: в Укренерго пояснили, чи діятимуть обмеження
- У середу, 16 вересня, графіки відключень світла в Україні застосовувати не планують, проте через російські обстріли є нові знеструмлення у п'яти областях.
- В Укренерго закликають побутових споживачів використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00.
У середу, 16 вересня, застосування графіків обмеження електропостачання по всій території України не прогнозується. Проте загальна ситуація в енергосистемі залишається динамічною.
Про це повідомляє НЕК Укренерго.
Графіки відключення світла 16 вересня
За інформацією компанії, відключення електрики по всій Україні не заплановано 16 вересня.
Як зазначають в Укренерго, станом на ранок 15 вересня, через російські дронові атаки та артилерійські обстріли зафіксовано нові знеструмлення споживачів у п’яти областях — Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській.
Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають у тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити живлення для всіх знеструмлених абонентів.
За даними системного оператора, в Україні спостерігається тенденція до зниження енергоспоживання. Зокрема, у вівторок, 15 вересня, станом на 09:30 рівень споживання був на 3,2% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня — у понеділок, 14 вересня.
Головною причиною стало зменшення хмарності, що підвищило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС) та відповідно зменшило навантаження на загальну мережу.
При цьому напередодні, 14 вересня, добовий максимум споживання зафіксували у вечірні години. Він залишився на рівні показників попереднього робочого дня (п’ятниці, 11 вересня).
У НЕК Укренерго закликають перенести використання потужних електроприладів на години максимальної ефективності промислових сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00.
Також у компанії наголошують, що стан енергосистеми може змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих операторів системи розподілу (обленерго).