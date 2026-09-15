Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 15 вересня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку минулоїдоби відбулося 225 бойових зіткнень.
Агресор завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 183 дрони-камікадзе та здійснив 1 724 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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