Загалом від початку минулоїдоби відбулося 225 бойових зіткнень.

Агресор завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 183 дрони-камікадзе та здійснив 1 724 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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