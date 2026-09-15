Восени 2026 року українцям знову доведеться згадати про переведення стрілок годинника. Попри багаторічні дискусії про скасування сезонного часу, остаточного рішення, яке б припинило цю практику, в Україні і досі немає.

Коли переводять годинник на зимовий час у 2026 році, чи потрібно буде це робити та що сталося із законопроєктом, який мав скасувати сезонне переведення, розбиралися Факти ICTV.

Коли переводять стрілки годинника на зимовий час

За чинними правилами, Україна щороку переходить на літній та зимовий час. Навесні годинники переводять на одну годину вперед, а восени, навпаки.

Зараз дивляться

У 2026 році перехід на зимовий час припадає на неділю, 25 жовтня. Точніше, у ніч із 24 на 25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад, тобто на 3:00.

Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв зроблять це за вас, автоматично, якщо в налаштуваннях встановлений правильний часовий пояс.

Чому Україна досі переводить годинники

Наразі закон, який мав скасувати сезонне переведення часу, так і не набув чинності. Йдеться про законопроєкт №4201 Про обчислення часу в Україні. Його зареєстрували ще у 2020 році, а ініціатором документа був тодішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У парламенті пояснювали необхідність документа потребою врегулювати правила обчислення часу та забезпечити єдиний підхід до визначення точного часу і календарної дати.

Головна зміна, яка привернула найбільше уваги, — відмова від переходу на літній час. Україна мала залишитися на постійному стандартному, тобто зимовому, часі.

16 липня 2024 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт у цілому. Проте на цьому парламентська історія документа не завершилася.

Чому закон не набув чинності

Після ухвалення Верховною Радою документ передали на підпис главі держави. Однак президент не підписав документ.

Навколо законопроєкту точилися серйозні суперечки. Частина противників скасування літнього часу вважала, що постійний зимовий час створить незручності для українців, особливо в східних регіонах.

Прихильники законопроєкту наголошували, що значна частина території України розташована в межах другого часового поясу, якому відповідає стандартний час UTC+2. Представники НАН України також висловлювали підтримку переходу на постійний стандартний час.

Отже, питання вперлося не лише у формальну процедуру підписання, а й у тривалу дискусію про те, який час має бути постійним для України.

Коли в Україні переводять стрілки годинника на зимовий час

Поки нові правила не запроваджені, продовжує діяти чинний порядок обчислення часу. Він передбачає перехід на літній час в останню неділю березня, а повернення до стандартного часу в останню неділю жовтня.

Чи можуть скасувати переведення годинників у майбутньому

Питання не зникло з порядку денного навіть після історії із законопроєктом №4201. У 2025-2026 роках на сайті президента з’являлися нові петиції із закликами завершити процедуру та запровадити постійний стандартний час. Одна з таких петицій була зареєстрована навіть у липні 2026 року.

Проте поки відповідних змін до чинних правил не запроваджено, сезонний перехід залишається обов’язковим. Отже, коли переводять годинник на зимовий час в Україні у 2026 році — 25 жовтня о 4:00 стрілки потрібно буде повернути на одну годину назад, на 3:00.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.