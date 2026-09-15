Китайська ракета-носій Zhuque-2E успішно доставила на орбіту 10 супутників, започаткувавши першу місію з розгортання сузір’я супутникового інтернету в Китаї.

Про це повідомила у мережі Х компанія LandSpace Technology, яка розробила ракету-носій.

Китайська ракета Zhuque-2E вивела на орбіту 10 супутників

Запуск відбувся 15 вересня приблизно о 14:26 за місцевим часом. Після старту ракета вивела на заздалегідь визначені орбіти 10 мережевих супутників, призначених для формування сузір’я.

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У LandSpace Technology зазначили, що цей запуск став дев’ятим польотом ракети серії Zhuque-2E. Крім того, він став першою в Китаї масштабною місією з розгортання сузір’я супутникового інтернету.

– LandSpace продовжуватиме вдосконалювати свої можливості для стабільного та ефективного доступу до космосу, забезпечуючи підтримку пускових потужностей для розвитку супутникового інтернету та масштабованого зростання комерційного космічного сектору, – зазначили в компанії.

Запуск відбувся в межах проєкту SpaceSail Constellation. Його у 2023 році започаткувала китайська державна компанія Shanghai Spacecom Satellite Technology. Мета проєкту – забезпечити високошвидкісний інтернет у всьому світі.

Фінансування SpaceSail повністю здійснюється Китаєм. Серед джерел фінансування – державний дослідницький інститут Китайської академії наук та Шанхайський муніципальний народний уряд.

Перші супутники SpaceSail були запущені в серпні 2024 року. У межах проєкту Китай планує вивести на орбіту понад 15 000 інтернет-супутників, щоб забезпечити повне глобальне покриття.

Фото: LandSpace Technology

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