Сьогодні вночі РФ атакувала Україну 200 ударними дронами різних типів.

Нічна атака на Україну 15 вересня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 15 вересня, починаючи з 18:00 14 вересня, ворог атакував 200 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередньою інформацією, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нагадаємо, що зранку 15 вересня прогриміли вибухи у Києві під час атаки ударними безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.