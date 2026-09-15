Нічна атака на Україну: РФ запустила 200 ударних БпЛА, зокрема реактивні
- Ворог у ніч на 15 вересня атакував 200 ударними БпЛА різних типів з території Росії та тимчасово окупованих територій України.
- Водночас у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки повітряних цілей вдалося збити силам ППО.
Сьогодні вночі РФ атакувала Україну 200 ударними дронами різних типів.
Нічна атака на Україну 15 вересня: що відомо
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 15 вересня, починаючи з 18:00 14 вересня, ворог атакував 200 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.
За попередньою інформацією, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Нагадаємо, що зранку 15 вересня прогриміли вибухи у Києві під час атаки ударними безпілотниками.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.