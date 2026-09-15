Третій армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ провів наступальну операцію Вівальді на півночі Донецької області, під час якої Сили оборони зачистили від російської інфільтрації близько 75 кв. км території та ще 10 кв. км деокупували.

Про це публічно повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Деталі операції Вівальді

За його словами, операція тривалий час проводилася в режимі інформаційної тиші. Підрозділи корпусу ліквідували осередки проникнення російських військ та звільнили село Середнє, а також зачистили населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та околиці села Коровій Яр.

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Білецький заявив, що українські сили завдали значних втрат боєздатності 20 та 25 армій РФ.

На цьому етапі, за його даними, російські війська втратили близько 1 500 військовослужбовців, понад 12 тис. безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки.

Зачищені та звільнені села на Донеччині

Удар по логістиці РФ

Паралельно українські підрозділи безпілотних систем завдали ударів по логістичних маршрутах окупаційних військ.

Унаслідок атак росіяни були змушені перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — до Воронезької області. За словами Білецького, внаслідок українських ударів виведено з ладу трубопровід і знищено склади.

До проведення операції були залучені 60 окрема механізована бригада, 125 окрема важка механізована бригада, батальйонно-тактична група 3 окремої штурмової бригади, 3 окремий розвідувальний батальйон та 25 окремий танковий батальйон Третього корпусу.

Також операцію підтримували 66 ОМБр, 85 танкова група 8 полку Сил спеціальних операцій, спецпідрозділ Головного управління розвідки Артан та 10 мобільний прикордонний загін Дозор.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року та станом на 30 червня Сили оборони України деокупували понад 670 кв. км території.

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