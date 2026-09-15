Абсолютна більшість громадян України переконана у необхідності продовжувати збройну боротьбу проти російської агресії, навіть якщо ворог знову вдасться до енергетичного терору у зимовий період.

Про це свідчать дані нового соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Українці готові до важкої зими та виступають проти вимог РФ

За даними соціологів, 77% опитаних наполягають на продовженні опору, незалежно від намірів Росії залишити українські міста без світла, тепла та водопостачання.

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Лише 12% респондентів вважають, що за таких умов варто погодитися на умови РФ, навіть якщо вони означатимуть капітуляцію. Ще 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Налаштованість на боротьбу переважає в усіх без винятку регіонах країни:

Київ: 83% (найвищий показник, попри постійні атаки дронами та балістикою);

Східні області: 68%.

Серед громадян, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, продовження опору підтримують 89% (5% готові до миру на будь-яких умовах).

Серед тих, хто не довіряє главі держави, ідею збройної боротьби все одно поділяє більшість — 65% (за капітуляцію — 20%).

Стійкість демонструють як військові, так і цивільні:

Військові та ветерани: 85% виступають за продовження опору (13% згодні на умови РФ);

Цивільні громадяни: 77% підтримують опір (12% готові до будь-якого миру).

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що регулярні спостереження фіксують чітку тенденцію: спроби залякування лише зміцнюють витривалість суспільства.

Зокрема, у столиці з кінця липня частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки знадобиться, зросла з 61% до 69%.

— Тобто фактично результати російських терористичних дій мали зворотний ефект для українців, які лише зміцнювалися в думці про екзистенційну загрозу від росіян і неможливість “миру на будь-яких умовах”. Зараз українці в очікуванні чергової важкої зими (і чергової “найважчої”). Водночас перед цією зимою українці вже мають досвід попередньої зими в умовах тривалих морозів, які не зламали волю продовжувати опір (як не зламали волю взагалі 4.5 роки повномасштабної війни з нескінченними воєнними злочинами росіян). Навпаки, українці знову продемонстрували свою високу стійкість і хоч і за трагічних обставин, але здобули новий важливий досвід для посилення своєї витривалості. Крім цього українці бачать героїзм і успіхи Сил оборони на фронті й ефективність українських ударів по російській території, — наголосив Грушецький.

Всеукраїнське опитування проводилося КМІС у період з 21 серпня по 10 вересня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1003 повнолітніх респонденти з усіх підконтрольних уряду регіонів України.

Статистична похибка вибірки за звичайних умов не перевищує 4,1%.

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