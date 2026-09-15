Частину законопроєктів, від ухвалення яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, Верховна Рада має розглянути цього тижня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, 15 вересня.

Зеленський закликав Раду підтримати необхідні законопроєкти

– Я вдячний усім парламентарям, які сьогодні голосували позитивно у Верховній Раді. І також на цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на порядку денному парламенту перебувають сім законопроєктів.

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Переважна частина з них має пройти перше читання. Президент наголосив, що всі ці документи необхідні для фінансування дефіциту державного бюджету.

Він підкреслив, що йдеться про питання державного значення, “які стосуються всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість”.

– Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія, – зауважив президент.

Зеленський додав, що для покриття дефіциту бюджету необхідні позитивні голосування у Верховній Раді.

– Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України, – закликав президент.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна може недоотримати значну частину з $29,5 млрд від міжнародних партнерів.

Для отримання цих коштів необхідно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Верховну Раду.

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