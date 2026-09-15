Рада розгляне сім законопроєктів для фінансування дефіциту бюджету – Зеленський
- Верховна Рада цього тижня має розглянути сім законопроєктів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги.
- Володимир Зеленський наголосив, що ухвалення законопроєктів потрібне для фінансування дефіциту державного бюджету.
Частину законопроєктів, від ухвалення яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, Верховна Рада має розглянути цього тижня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, 15 вересня.
Зеленський закликав Раду підтримати необхідні законопроєкти
– Я вдячний усім парламентарям, які сьогодні голосували позитивно у Верховній Раді. І також на цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, – зазначив глава держави.
За словами Зеленського, на порядку денному парламенту перебувають сім законопроєктів.
Переважна частина з них має пройти перше читання. Президент наголосив, що всі ці документи необхідні для фінансування дефіциту державного бюджету.
Він підкреслив, що йдеться про питання державного значення, “які стосуються всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість”.
– Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія, – зауважив президент.
Зеленський додав, що для покриття дефіциту бюджету необхідні позитивні голосування у Верховній Раді.
– Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України, – закликав президент.
Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна може недоотримати значну частину з $29,5 млрд від міжнародних партнерів.
Для отримання цих коштів необхідно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Верховну Раду.