Рада ухвалила за основу законопроєкт проти “дропів”: що відомо
- Верховна Рада зробила перший крок до посилення відповідальності за дроп-рахунки.
- Новий законопроєкт стосується схем, через які шахраї виводять викрадені кошти.
- Документ має посилити захист банківських рахунків громадян і наблизити правила до норм ЄС.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 16013, який посилює захист банківських рахунків громадян від кібершахрайства.
Рада ухвалила за основу законопроєкт проти “дропів”
В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за передачу або продаж банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт №16013.
За документ проголосували 299 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає покарання за передачу та використання так званих дроп-рахунків. Такі рахунки шахраї та злочинні кол-центри використовують для переказу й виведення коштів, викрадених у громадян.
– Документ пропонує криміналізувати передачу й обіг “дроп-рахунків”, які використовуються у злочинних схемах та шахрайських кол-центрах, – пише Верховна Рада у Telegram.
Також документ має вдосконалити механізми боротьби з фінансовим шахрайством та наблизити українське законодавство до вимог Директиви ЄС 2019/713.
Нагадаємо, що 2 вересня президент Володимир Зеленський направив у Верховну Раду два законопроєкти щодо шахрайських кол-центрів.
За словами голови держави, упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими дропами.