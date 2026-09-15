Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 16013, який посилює захист банківських рахунків громадян від кібершахрайства.

Рада ухвалила за основу законопроєкт проти “дропів”

В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за передачу або продаж банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт №16013.

За документ проголосували 299 народних депутатів.

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Законопроєкт передбачає покарання за передачу та використання так званих дроп-рахунків. Такі рахунки шахраї та злочинні кол-центри використовують для переказу й виведення коштів, викрадених у громадян.

– Документ пропонує криміналізувати передачу й обіг “дроп-рахунків”, які використовуються у злочинних схемах та шахрайських кол-центрах, – пише Верховна Рада у Telegram.

Також документ має вдосконалити механізми боротьби з фінансовим шахрайством та наблизити українське законодавство до вимог Директиви ЄС 2019/713.

Нагадаємо, що 2 вересня президент Володимир Зеленський направив у Верховну Раду два законопроєкти щодо шахрайських кол-центрів.

За словами голови держави, упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими дропами.

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