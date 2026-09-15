НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ Укрнафта з подальшою легалізацією грошей від їхньої реалізації.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів: викрито групу

За першим епізодом злочинної діяльності, що охоплює період 2017–2020 років, про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

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організатору вищого рівня — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично здійснювала контроль над нафтовою сферою України;

організатору нижчого рівня — акціонеру низки підконтрольних цій бізнес-групі товариств, який координував дії виконавців і відповідав за приховування дій учасників;

очільнику правління та заступнику глави правління з комерційних питань акціонерних товариств, які перебували під контролем згаданої бізнес-групи.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (Заволодіння майном в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Крім того, письмове повідомлення про підозру складено щодо колишнього віцепрезидента ПАТ Укрнафта (контрольний пакет акцій належить державі), який є громадянином іншої країни.

Документи для вручення підозри направлено за кордон у межах міжнародно-правового співробітництва.

Слідство встановило, що керівники бізнес-групи розробили та втілили схему привласнення 100 тис. тонн нафтопродуктів загальною вартістю понад 2,88 млрд грн.

Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії, після чого частину пального перекидали на інші пов’язані фірми для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС.

Виручені гроші перераховувалися на рахунки контрольованих компаній, зокрема, за кордоном.

Для приховування кінцевих бенефіціарів бізнес-групи використовували складну мережу офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

Обсяг привласнених нафтопродуктів склав майже 20% від усього пального, реалізованого через мережу АЗС Укрнафти за час дії схеми. Антикорупційні органи також досліджують факти можливого заволодіння майном підприємства у наступні періоди, зокрема вже після запровадження воєнного стану в Україні.

Досудове розслідування у справі здійснювалося за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Проте під час слідства детективи НАБУ викрили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Інформація про заплановані процесуальні та слідчі дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.

За даними слідчих, до розголошення даних може бути причетний посадовець керівної ланки СБУ, підрозділ якого залучався до оперативне супроводу провадження. Наразі досудове розслідування за цими фактами триває.

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