Служба безпеки України запобігла черговому теракту в Київській області, який готували російські спецслужби. Внаслідок спецоперації на випередження контррозвідка та слідчі СБУ викрили місцеву безробітну, яку ворог планував використати для підриву цивільного автомобіля у передмісті столиці.

Про це повідомляє СБУ.

Як СБУ запобігла теракту на Київщині

Як встановило розслідування, російські окупанти вербували жінку дистанційно, застосувавши тактику “під чужим прапором”. Представники спецслужб РФ видавали себе за співробітників Служби безпеки України та Національної поліції.

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Російський спецслужбіст зателефонував жінці, представившись українським правоохоронцем, після чого запропонував допомогу з придбанням ліків, які вона раніше замовляла через профільні вебсайти.

Після встановлення контакту жінка отримала інструкцію забрати зі схованки пакунок. Як з’ясувалося згодом, усередині містився саморобний вибуховий пристрій.

Коли СВП опинився у фігурантки, куратор з Росії наказав їй перевірити працездатність його складників.

Надалі ворог направив жінку до житлового кварталу в передмісті Києва. Вона мала залишити замасковану бомбу під колесом припаркованого біля місцевого супермаркету автомобіля — поруч із багатоквартирним будинком.

Як зазначають в СБУ, наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації злочину та співпраці з країною-агресором, щоб притягнути їх до відповідальності.

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