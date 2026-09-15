Суд обрав запобіжні заходи у справі про незаконне виготовлення та збут фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Запобіжні заходи у справі про препарат для схуднення

Підозрюваному організатору схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid, який також є власником торговельної марки Biopell Medical, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

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За даними Офісу генпрокурора, підозрюваній, яка є власницею клініки, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 68 млн грн.

Крім цього, ще шістьом учасникам схеми обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірах від 3,5 до 10 млн грн.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, клопотання про обрання запобіжних заходів для інших учасників схеми перебувають на розгляді суду.

Там окремо звертають увагу, що в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу з діючою речовиною тирзепатид, зокрема, з назвою Biopatid. Уся продукція під такою назвою є фальсифікованою та небезпечною для здоров’я.

В Офісі генпрокурора зазначають, що назву препарату вигадав організатор схеми, а жодна компанія чи фізична особа в Україні не має законних підстав виробляти та розповсюджувати препарат Biopatid.

12 вересня повідомлялося, що проводилися масштабні обшуки через фальсифікований препарат для схуднення Biopatid на всій території України.

Фото : СБУ

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