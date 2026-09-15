У ніч на 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство Атлант Аэро у Таганрозі, яке виробляє безпілотники та комплектувальні до них.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удари по Сизранському НПЗ та Атлант Аэро: що відомо

За даними Генштабу, на території Сизранського НПЗ після влучання виникла пожежа. Було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

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Сизранський НПЗ розташований у Самарській області та входить до структури Роснефти. Потужність підприємства становить близько 8,9 млн тонн переробленої нафти на рік.

На заводі виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти. За інформацією Генштабу, підприємство залучене до забезпечення потреб російської армії.

Ще одним ураженим об’єктом стало підприємство Атлант Аэро у Таганрозі Ростовської області. На його території після удару зафіксували вибухи та пожежу.

Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів і комплектувальних до них. Зокрема, там виготовляють ударно-розвідувальні БпЛА Молния та комплектувальні для безпілотників Орион.

У Генштабі зазначили, що Атлант Аэро також працює на потреби Збройних сил РФ.

Генштаб уточнив наслідки удару по Слов’янському НПЗ

Також військові отримали додаткові дані щодо результатів удару по НПЗ Славянск ЕКО у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ, якого Сили оборони завдали 13 вересня.

За результатами аналізу, підтверджено знищення трьох резервуарів. Ще вісім резервуарів було пошкоджено.

У Генштабі наголосили, що робота Сил оборони по ключових об’єктах противника триває.

Зеленський про удари по РФ та санкції проти ВТБ

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про нові результати українських далекобійних операцій.

Крім ударів по Сизранському НПЗ та влучанню по підприємству з виробництва дронів у Таганрозі, Сили оборони уразили майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області, а також цілі в Чорному морі.

Зеленський назвав ці операції відповіддю на російські удари по українській енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі.

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