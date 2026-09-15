У ніч на 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство Атлант Аэро у Таганрозі, яке виробляє безпілотники та комплектувальні до них.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удари по Сизранському НПЗ та Атлант Аэро: що відомо

За даними Генштабу, на території Сизранського НПЗ після влучання виникла пожежа. Було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

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Сизранський НПЗ розташований у Самарській області та входить до структури Роснефти. Потужність підприємства становить близько 8,9 млн тонн переробленої нафти на рік.

На заводі виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти. За інформацією Генштабу, підприємство залучене до забезпечення потреб російської армії.

Ще одним ураженим об’єктом стало підприємство Атлант Аэро у Таганрозі Ростовської області. На його території після удару зафіксували вибухи та пожежу.

Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів і комплектувальних до них. Зокрема, там виготовляють ударно-розвідувальні БпЛА Молния та комплектувальні для безпілотників Орион.

У Генштабі зазначили, що Атлант Аэро також працює на потреби Збройних сил РФ.

Генштаб уточнив наслідки удару по Слов’янському НПЗ

Також військові отримали додаткові дані щодо результатів удару по НПЗ Славянск ЕКО у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ, якого Сили оборони завдали 13 вересня.

За результатами аналізу, підтверджено знищення трьох резервуарів. Ще вісім резервуарів було пошкоджено.

У Генштабі наголосили, що робота Сил оборони по ключових об’єктах противника триває.

Зеленський про удари по РФ та санкції проти ВТБ

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про нові результати українських далекобійних операцій.

Russia continues to attack our energy sector, regular logistics, and critical infrastructure. And our responses to them for this are tangible. There are new results from the Defense Forces of Ukraine regarding the refinery in Syzran. There was also a strike in Taganrog on a drone production facility, as well as on a drone preparation and launch site in the Oryol region. Targets were hit in the Black Sea as well. I thank every one of our warriors for the effectiveness of our long-range sanctions! The day before, the United States also announced a significant decision regarding Russia’s VTB Bank – one of Russia’s systemic banks, which is heavily involved in schemes supporting Russia’s war and, in particular, its relations with the Iranian regime. All such schemes that work against peace truly need to be dismantled. I thank our partners for this useful step! There is no alternative to ending this war. And all forms of pressure on Russia must create the right diplomatic conditions. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2026

Крім ударів по Сизранському НПЗ та влучанню по підприємству з виробництва дронів у Таганрозі, Сили оборони уразили майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області, а також цілі в Чорному морі.

Зеленський назвав ці операції відповіддю на російські удари по українській енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі.

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