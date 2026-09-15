Україна підтримує зусилля США, спрямовані на досягнення енергетичного перемир’я з Росією, і готова працювати над відповідною домовленістю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, спілкуючись із журналістами.

Енергетичне перемир’я з РФ

За його словами, українська сторона вже поінформувала міжнародних партнерів про свою позицію. Водночас кілька інших держав також запропонували свої підходи до роботи над домовленістю про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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— Є кілька пропозицій від міжнародних партнерів, щоб працювати на цьому треку. Щоб спільними зусиллями досягли енергетичного перемир’я, — наголосив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україна підтримує американські зусилля у цьому напрямку.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує ідею енергетичного перемир’я України з РФ. За його словами, в разі запровадження такого перемир’я Росія нібито зможе забезпечити свій внутрішній ринок нафтопродуктами.

13 вересня американський президент Дональд Трамп закликав Зеленського припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, такі атаки нібито призводять до дефіциту дизельного пального у світі.

14 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не бити по енергетичних об’єктах РФ, якщо Москва надасть аналогічні гарантії.

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