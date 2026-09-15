В Україні успішно випробували ще один перехоплювач, призначений для боротьби з російськими реактивними дронами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Новий перехоплювач реактивних Шахедів

За словами президента, під час випробування новий перехоплювач успішно уразив російський реактивний Шахед. Водночас розробникам ще необхідно доопрацювати окремі елементи системи керування перехоплювачем.

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— Шахед уражено успішно, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо — ще потрібен час. Дякую розробникам за активність, — повідомив Зеленський.

Президент також зазначив, що під час доповіді обговорювалися подальші військові операції України та розвиток далекобійних ударів.

За його словами, разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ визначили пріоритетні цілі, необхідну для їхнього ураження кількість засобів та як підготуватися

Зеленський наголосив, що результати українських далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі вже є вагомими, і саме це додає необхідного потенціалу для дипломатичних переговорів.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна готова рухатися у бік деескалації. Однак, за його словами, партнери мають забезпечити дотримання Росією домовленостей щодо припинення атак на українську критичну інфраструктуру.

Президент наголосив, що такі кроки мають бути довгостроковими та надійними.

За даними видання FT, Кремль не поспішає погоджуватися на енергетичне перемир’я з Україною до початку зими.

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