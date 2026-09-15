Укрпошта перевірить обставини відправлення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, яку, за словами вже ексгенпрокурора Руслана Кравченка, направили до антикорупційного органу рекомендованим листом.

Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, коментуючи численні запити щодо поштових відправлень.

Укрпошта перевірить відправку підозри Кривоносу

За його словами, Кравченко стверджував, що 13 вересня направив підозри керівнику НАБУ та працівникам САП через Укрпошту. Водночас на оприлюднених у соцмережах копіях чеків зазначено, що за відправлення розрахувалися готівкою безпосередньо у відділенні.

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Смілянський наголосив, що такий спосіб оплати відрізняється від передбаченого договором між Укрпоштою та Офісом генерального прокурора, а також від вимог бюджетного законодавства щодо здійснення видатків бюджетними установами.

Окремо Смілянський звернув увагу на заяву Генеральної прокуратури від 14 вересня. У ній зазначалося, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі, зокрема директору антикорупційного органу, підозру не повідомляли.

У зв’язку з цим Укрпошта має намір перевірити обставини оформлення та відправлення відповідних поштових відправлень.

– Подальше опрацювання цих відправлень здійснюватиметься виключно відповідно до вимог законодавства, Правил надання послуг поштового зв’язку та встановлених процедур, – заявив Смілянський.

Також він нагадав, що таємниця листування гарантується статтею 31 Конституції України та захищається законодавством.

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