Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів дію процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента України, якому повідомили про підозру у відмиванні. Водночас суд не продовжив обов’язок носити електронний браслет.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Які обов’язки продовжив ВАКС

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На наступні 60 днів підозрюваний має:

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прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

не залишати визначені раніше населені пункти;

здати паспорт для виїзду за кордон;

не спілкуватися з особами, визначеними в ухвалі суду, зокрема, іншими підозрюваними та свідками у справі.

Водночас вимогу щодо носіння електронного засобу контролю суд не продовжив.

Як зазначили у ВАКС, незалежний медичний спеціаліст дійшов висновку, що подальше використання електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров’я підозрюваного. Ця обставина стала однією з підстав для відмови у продовженні відповідного обов’язку.

ВАКС офіційно не називає прізвище підозрюваного. Водночас із матеріалів провадження випливає, що йдеться про колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Справа Єрмака

Нагадаємо, що зранку 28 листопада 2025 року НАБУ та САП прийшли з обшуком до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

11 травня НАБУ повідомило Андрію Єрмаку про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади, а також конфіскацію майна.

За матеріалами слідства, йдеться про відмивання майже $9 млн через будівництво котеджного містечка в Козині Київської області. На території зводили чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему резиденцію загального користування зі SPA-зоною.

14 травня ВАКС арештував Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у 140 млн грн.

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