У вівторок, 15 вересня, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Документ оприлюднили на сайті президента України.

Указ Зеленського про звільнення Кравченка

– Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора, – йдеться в указі.

Раніше у вівторок, 15 вересня, Верховна Рада надала згоду на звільнення Кравченка.

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7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції Карфаген. У матеріалах негласних слідчих дій фігурують Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко.

Підозру Кравченку не оголошували. Сам він категорично заперечує причетність до легалізації коштів, отриманих від незаконних кол-центрів, та наявність незадекларованих активів.

Посадовець заявляє, що звинувачення антикорупційного бюро є безпідставними.

У понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Після цього НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежність антикорупційних органів.

Кравченко підтвердив, що виїхав за межі України, пояснивши це службовим відрядженням. За його словами, він вирушив до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Проте у ПАРЄ повідомили, що Кравченко та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.

Відрядження генерального прокурора до Франції було оформлене з 13 вересня, тобто через шість днів після подання ним заяви про відставку.

14 вересня Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора. Цю посаду він обіймав із 21 червня 2025 року.

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