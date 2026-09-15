Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене контрактам на виробництво систем захисту для об’єктів критичної інфраструктури та логістичних шляхів.

Зеленський провів Ставку 15 вересня: що обговорили

Як повідомив Володимир Зеленський, на засіданні детально проаналізували поточні потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій та окремих критичних підприємств, які є пріоритетними мішенями для російських атак.

Розвідувальні органи надали чіткі доповіді щодо фіксації затверджених планів російських військ та об’єктів, на які спрямована основна увага терору РФ.

Зараз дивляться

На засідання ухвалили рішення відчутно посилити складову радіоелектронної боротьби та збільшити обсяги закупівель відповідних систем із підтвердженими контрактами.

Крім цього, затверджено рішення щодо переформатування роботи визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони.

Зеленський доручив Міністерству фінансів України забезпечити додаткові ресурси для покриття потреб логістики.

Окрему увагу приділили викликам та спільним крокам із міжнародними партнерами для забезпечення безпеки логістичних маршрутів у районах, що межують із країнами Європейського Союзу та Молдовою.

Під час Ставки заслухали звіт щодо спроможностей Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачання необхідного обладнання. На засіданні звернули увагу на важливість збереження підтримки з боку партнерів та залучення державних банків для фінансової підтримки підприємства.

Наразі уряд України готує рішення щодо запровадження резервних шляхів логістики у прифронтових областях. Для цього вже розраховано алгоритми комбінування залізничних та автобусних маршрутів.

Також на зустрічі обговорили завдання щодо захисту конкретних об’єктів критичної інфраструктури, деталі яких залишаються непублічними. Президент висловив вдячність секретарю РНБО Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки.

Фото : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.