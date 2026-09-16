Демографічна ситуація в Україні залишається одним із серйозних викликів, наслідки якого відчуватимуться ще тривалий час. На рішення родин щодо народження дітей впливають безпекова ситуація, війна, вимушений виїзд українців за кордон, економічні умови та можливість планувати життя на майбутнє.

Факти ICTV розібралися, що відбувається з народжуваністю та смертністю в Україні, які чинники впливають на рішення сімей мати дітей та якою є демографічна ситуація у 2026 році.

Демографічна криза в Україні: тенденція останніх років

Про нинішню демографічну ситуацію в Україні розповіла демографиня, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова в інтерв’ю, яке дала в ефірі Громадського радіо.

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За її словами, становище залишається дуже складним. Співвідношення між кількістю смертей і народжень, яке зараз спостерігається на підконтрольній Україні території, є надзвичайно несприятливим. Кількість померлих перевищила кількість народжених у чотири рази у першому півріччі 2026 року. Подібна ситуація вже фіксувалася в окремих регіонах у 2024 та 2025 роках.

Одним із чинників, який впливає на статистику народжуваності в Україні, Аксьонова називає виїзд вагітних жінок за кордон. Частина з них могла поїхати народжувати до інших країн, де почувається безпечніше. У такому разі народження дітей не потрапляють до української статистики.

На кількість народжень впливає і загальне скорочення населення. Якщо людей стає менше, відповідно зменшується і кількість потенційних батьків.

Ще один важливий фактор пов’язаний із рішенням самих родин. Під час війни, як і під час інших масштабних потрясінь, люди часто відкладають народження дитини, очікуючи більш безпечних умов.

Безпека, за словами демографині, є одним із головних чинників, які враховують сім’ї. Проте рішення про народження дитини залежить не лише від неї. Значення мають економічна ситуація, житло, можливість поєднувати роботу та догляд за дитиною, стан репродуктивного здоров’я і стосунки в родині.

При цьому одна й та сама ситуація може по-різному впливати на різні сім’ї. Одні відкладають народження дитини через війну, інші, навпаки, вирішують не відкладати життя на потім. Серед таких родин можуть бути й сім’ї військовослужбовців. Для них страх втратити близьку людину іноді стає причиною рішення народити дитину саме зараз.

Війна також здатна посилювати відчуття цінності життя та дітей. Тому демографічні процеси не можна пояснювати лише одним фактором.

Скільки дітей народилося в Україні у першому півріччі 2026 року

На основі даних Міністерства юстиції України, які опублікував Opendatabot, за січень-червень 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Для порівняння, у першому півріччі 2021 року в Україні народилося 133 457 дітей. Тобто нинішній показник становить майже половину від рівня п’ятирічної давності.

У середньому зараз в Україні народжується близько 12 тис. дітей на місяць. Десять років тому цей показник становив приблизно 32 тис. дітей щомісяця.

Серед народжених у першому півріччі 2026 року 51% становили хлопчики, 49% — дівчатка.

Смертність та народжуваність в Україні 2026: скільки людей померло

За перші шість місяців 2026 року в Україні зареєстрували 259 853 смерті.

Таким чином, кількість померлих значно перевищила кількість народжених. Якщо порівняти 259 853 смерті та 73 292 народження, виходить приблизно 4 смерті на одне народження.

Демографічна криза в Україні: ситуація в регіонах

Народжуваність змінюється не однаково в усіх областях. Найпомітніше падіння кількості народжень зафіксували в регіонах, які найбільше постраждали від війни.

У Донецькій області кількість народжень скоротилася приблизно утричі. У Запорізькій області зменшення становило 23%.

Приблизно на 20% менше дітей народилося у Вінницькій, Львівській та Тернопільській областях.

За абсолютною кількістю народжень за перше півріччя 2026 року лідирує Київ — 8 352 дитини. У Львівській області народилося 6 617 дітей, у Дніпропетровській — 5 611, в Одеській — 5 450.

На регіональні показники впливають як безпекові умови, так і переміщення населення. Через війну частина українців змінила місце проживання всередині країни або виїхала за кордон, що також позначається на демографічній статистиці окремих областей.

Чому смертність перевищує народжуваність в Україні

Причини нинішньої демографічної ситуації не зводяться лише до війни. Населення України скорочується через поєднання кількох процесів.

Серед них — висока смертність, низька народжуваність, виїзд населення за кордон і загальне зменшення кількості людей репродуктивного віку.

Війна додатково посилює ці тенденції. Небезпека змушує частину сімей відкладати народження дітей. Для інших родин, навпаки, війна стає причиною не відкладати рішення про дитину.

Важливе значення мають і побутові умови. Сім’ї оцінюють, чи мають вони житло, стабільний дохід, можливість працювати після народження дитини та отримувати необхідну допомогу.

Як подолати демографічну кризу в Україні

На думку Світлани Аксьонової, державна політика має бути спрямована не стільки на безпосереднє стимулювання народжуваності, скільки на підтримку сімей, які хочуть мати дітей.

Йдеться про створення умов, за яких родина зможе реалізувати бажану кількість дітей. Особлива увага, за її словами, потрібна сім’ям із маленькими дітьми та тим, хто очікує на народження дитини й залишається в Україні.

Важливою є не лише фінансова допомога. Родинам потрібна практична підтримка, особливо в умовах складної зими та можливих труднощів із побутом.

Якщо перший рік після народження дитини проходить для сім’ї легше завдяки доступній допомозі та необхідним умовам, це може впливати і на рішення про народження наступної дитини.

Підтримку родин, на думку демографині, важливо забезпечувати вже зараз, а не чекати завершення війни.

Якою буде демографічна ситуація після війни

Демографиня вважає, що після завершення війни можливе певне зростання народжуваності, оскільки частина людей, які зараз відкладають народження дітей через небезпеку, зможе повернутися до планування сім’ї.

Проте багато залежатиме від того, якими будуть умови життя після війни. Значення матимуть безпека, економічна ситуація, житло, робота та перспективи для сімей із дітьми.

Нинішні демографічні процеси не зникнуть одразу після завершення бойових дій. Їхні наслідки Україна відчуватиме ще довго, тому підтримка сімей і створення умов для народження та виховання дітей залишаються важливими вже сьогодні.

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