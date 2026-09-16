Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Противник завдав 68 авіаційних ударів, скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 4153 дрони-камікадзе та здійснив 1638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2026

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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