Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 16 вересня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Противник завдав 68 авіаційних ударів, скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 4153 дрони-камікадзе та здійснив 1638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 16 вересня 2026
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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