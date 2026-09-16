Правоохоронні органи провели обшук у Лесі Карнаух — колишньої заступниці ексгенпрокурора Руслана Кравченка та ексвиконувачки обов’язків очільниці Державної податкової служби.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у політичних колах.

Обшук у ексзаступниці Кравченка Карнаух

За інформацією співрозмовників видання, слідчі дії щодо Лесі Карнаух здійснювали Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Обшук відбувся 15 вересня — у той самий день, коли Кабінет міністрів ухвалив рішення про її звільнення, а колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за кордон.

Журналісти звернулися за роз’ясненнями до НАБУ та САП. Однак у правоохоронних відомствах зазначили, що наразі не коментують цю інформацію.

У понеділок, 14 вересня, Кабінет міністрів України припинив повноваження Лесі Карнаух як виконувача обов’язків голови Державної податкової служби України.

Тимчасове виконання обов’язків очільниці ДПС на неї було поклав урядом 23 червня 2025 року. До цього призначення Карнаух обіймала посаду заступниці глави Державної податкової служби.

Фото: ДПС

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