Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України вже не може бути так званої win-win ситуації — перемоги для обох сторін. Після початку повномасштабного вторгнення й значних втрат ідеться передусім про припинення бойових дій та збереження людських життів.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для CBC News.

Зеленський про перемогу у війні

— Якщо бути чесним, то не буде win-win, тобто перемоги для обох сторін. Так не буде. Бо є надзвичайно багато втрат з обох сторін. Перемога для обох сторін закінчилася з першим днем війни, — сказав Зеленський.

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Він наголосив, що справжньою перемогою для всіх — України, Росії та світу — може бути лише мир.

— Це буде перемога для людського життя, — зазначив президент.

Зеленський також прокоментував приїзд до Києва представників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Він заявив, що радий їхньому візиту, оскільки вважає важливим демонструвати повагу до українців.

За словами президента, відмінності в поглядах на завершення війни є нормальними. Водночас він звернув увагу на те, що представники США вже кілька разів відвідували Москву.

— Те, що у нас із Джаредом Кушнером різні погляди на завершення війни, це нормально. Я радий, що вони нарешті приїхали до Києва після того, як шість чи сім разів побували у Москві. Вони повинні продемонструвати повагу до наших людей, — сказав Зеленський.

Президент також повідомив про підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, яка очікується наприкінці вересня.

Окремо Зеленський прокоментував заяву Джареда Кушнера після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. За словами президента України, йдеться про прагнення Росії захопити українські території, тоді як Україна категорично відмовляється поступатися ними.

Зеленський вважає, що проблема полягає не в кількох кілометрах території, а в намірах Путіна щодо України.

— Проблема в тому, що ми маємо змінити мислення Путіна. Він має найбільшу територію у світі, і водночас йому потрібно, я не знаю, декілька кілометрів. Тому це дуже дивно, коли партнери кажуть, що Путін потребує тільки цієї частини України, тільки цих кілометрів, — заявив президент.

На думку Зеленського, російському керівництву потрібні не окремі ділянки української території, а вся Україна — для подальшого включення її до складу Росії.

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