Україна наразі формує майбутнє ведення війни, тоді як країнам НАТО необхідні кардинальні зміни у структурі армій, озброєнні та підготовці військових.

Таку думку висловив колишній директор ЦРУ та американський генерал Девід Петреус.

Як Україна визначає майбутнє війни

Так, Девід Петреус вважає, що в майбутньому військам буде потрібно менше традиційної техніки, зокрема танків, бойових машин піхоти, кораблів та пілотованої авіації. Водночас частина таких систем, включно з літаками-невидимками та протиракетною обороною, збереже важливе значення.

Зараз дивляться

За оцінкою Петреуса, війна рухається до дедалі ширшого використання автономних систем та штучного інтелекту.

У перспективі програмне забезпечення зможе автоматично об’єднувати дані різних датчиків, формувати картину повітряної обстановки та керувати бойовими системами. Людина контролюватиме процес, однак значну частину завдань виконуватимуть машини.

Подібні технології, за його словами, застосовуватимуться не лише у протиповітряній та протиракетній обороні, а й у наземних операціях.

Петреус також звернув увагу на швидкість, з якою українські виробники адаптують військові технології. На його думку, західним країнам необхідно створити систему, яка дозволятиме оновлювати програмне забезпечення щотижня, а апаратну частину – кожні три-чотири тижні.

– Майбутнє війни твориться в Україні, і Росія також дуже активно на це реагує, – наголосив генерал в інтерв’ю РБК-Україні.

Війна на виснаження: що Петреус каже про ресурси України та РФ

Водночас Девід Петреус визнав значну ресурсну перевагу Росії. За його оцінкою, РФ має вп’ятеро більше людських ресурсів та у 12 разів більшу економіку, однак це саме по собі не гарантує їй успіху.

Він вважає, що українські інновації на полі бою не дозволяють російським військам досягати поставлених цілей, а удари по логістиці, інфраструктурі та системах протиповітряної і протиракетної оборони РФ поступово збільшують можливості України.

Важливим фактором Петреус назвав і західну допомогу, зокрема системи ППО та ПРО, які Україна поки не може виробляти самостійно в необхідних обсягах.

За його словами, додатковий тиск на російську економіку може ще більше ускладнити становище РФ. Петреус звернув увагу на скорочення ліквідних активів російського Фонду національного добробуту, зростання інфляції та процентних ставок, уповільнення зростання ВВП і падіння доходів від нафтопродуктів.

На його думку, навіть мобілізація Росією додаткових 100–200 тис. військових не гарантуватиме їй досягнення тактичних цілей, зокрема на Донбасі.

Петреус про підтримку України та НАТО

Ексдиректор ЦРУ наголосив, що Україна має продемонструвати російському керівництву неможливість досягти його цілей військовим шляхом. Для цього, за його словами, західні партнери мають продовжувати підтримку Києва.

Петреус також заявив, що повномасштабна війна Росії проти України дала НАТО новий імпульс і змусила європейські країни брати на себе більшу відповідальність за власну оборону.

– Путін поставив собі за мету знову зробити Росію великою. А насправді він знову зробив великим саме НАТО. Більше того, він навіть додав до нього ще дві країни, – підсумував Петреус.

Нагадаємо, Девід Петреус вважає, що російським військам не вдалося виконати ключові завдання весняно-літньої кампанії, тоді як їхні втрати залишаються надзвичайно високими.

Перевагу України ексдиректор ЦРУ пов’язує не лише із ситуацією на передовій, а й з ударами по логістиці, енергетичних та військових об’єктах РФ.

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