Минулої доби на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Ворог завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Вночі сили ППО збили 63 ворожі БпЛА. На жаль, є влучання у поїзд на Миколаївщині та в інфраструктуру у низці областей.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Києві

Рано вранці у Києві пролунали вибухи. Росія атакувала столицю дронами. У Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі через ворожу атаку.

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На місцях ударі працювали екстрені служби.

Атака на Київщину

За минулу добу та сьогоднішній ранок через ворожі атаки в Київській області пошкоджено 17 об’єктів. Під обстрілами були Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський та Обухівський райони.

Пошкоджено вісім приватних домоволодінь, п’ять транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. На щастя, люди не постраждали.

На місцях працюють усі необхідні оперативні служби.

РФ вдарила по пасажирському поїзду Київ — Миколаїв

Російські окупанти вдарили по пасажирському поїзду №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню локомотивна, поїздна бригади, а також пасажири вчасно евакуювалися.

Ніхто не постраждав.

Укрзалізниця спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією для пасажирів організовують перевезення до Миколаєва.

Атака на Полтавщину

Вночі російські ударні дрони атакували Полтавський район. Ворожий БпЛА влучив в один з об’єктів промисловості. Також під атакою була енергетична інфраструктура.

В обох випадках минулося без постраждалих.

Вибухи на Черкащині

За інформацією керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, впродовж ночі сили протиповітряної оборони у небі над областю знешкодили 14 російських БпЛА.

За уточненими даними, напередодні у Золотоноському районі внаслідок падіння двох дронів пошкоджено житловий будинок і господарські споруди. Більше звернень від населення наразі немає.

Вибух у Херсоні

Вночі в одному з районів Херсона ворожий FPV-дрон атакував легковий автомобіль. Автівка загорілася. Попри ризики повторних російських атак, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Удар по автобусу на Дніпропетровщині

Російські війська атакували рейсову маршрутку у Нікопольському районі Дніпропетровської області. За даними рятувальників ДСНС, п’ять людей загинули, ще семеро постраждали через удар FPV-дроном.

Рятувальники надали допомогу пораненим та доправили їх до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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