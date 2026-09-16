Україна не дозволяє Росії досягти цілей весняно-літньої кампанії. Таку оцінку ситуації висловив колишній директор ЦРУ та американський генерал Девід Петреус.

Хто володіє ініціативою на фронті: оцінка Петреуса

Петреус вважає, що заяви Володимира Путіна про значний прогрес російської армії не відповідають реальній ситуації на полі бою.

– Я вважаю, що на фронті ініціатива належить Україні, оскільки Росія не здатна досягти того, чого прагнула, – заявив ексдиректор ЦРУ в інтерв’ю РБК-Україна.

За його оцінкою, українські військові не дозволяють РФ реалізувати цілі весняно-літньої кампанії, серед яких захоплення решти Донецької області та так званих укріплених міст.

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Петреус звернув увагу, що російські війська ще не дійшли до цих міст і перебувають лише на підступах до них.

Водночас, за його словами, РФ зазнає значних втрат. Петреус стверджує, що кількість убитих і поранених російських військових перевищує 1 тис. осіб на день, а лише за один місяць їх було понад 35 тис.

Загальні втрати РФ убитими та пораненими він оцінив у понад 1,5 млн осіб.

Петреус, який обіймав п’ять командних посад у генеральському званні, зокрема командував силами в Іраку та Афганістані й очолював Центральне командування США, назвав такий масштаб втрат “немислимим”.

Колишній директор ЦРУ також пояснив, чому вважає українські дані про втрати РФ вартими довіри.

За його словами, Сили безпілотних систем та інші українські підрозділи документують результати своїх дій за допомогою відео, щоб отримувати бали в системі Є-балів.

Ці показники, як зазначив Петреус, впливають на розподіл обмежених ресурсів через систему Дельта, через що між підрозділами існує конкуренція за підтверджені результати.

Удари по Криму та РФ: чому Петреус говорить про стратегічну ініціативу України

На думку американського генерала, Україна володіє ініціативою не лише на полі бою, а й у стратегічному плані. Одним із ключових чинників він назвав поступову ізоляцію тимчасово окупованого Криму від Росії.

Петреус стверджує, що українські Сили безпілотних систем знищили понад 275 катерів, танкерів, поромів і барж, які використовувалися, зокрема, для постачання півострова.

Він також вказав на вразливість російської логістики через Керченську протоку та сухопутний маршрут уздовж південного узбережжя окупованих територій.

За словами Петреуса, наслідки українських ударів уже позначаються на забезпеченні Криму електроенергією, опаленням та водою.

Що сказав Петреус про удари України по НПЗ і ППО Росії

Ще одним фактором стратегічного тиску Петреус назвав атаки на російську нафтопереробну галузь.

За його словами, Україна щонайменше один раз атакувала кожен російський нафтопереробний завод у радіусі 3 тис. км, а деякі підприємства зазнавали ударів неодноразово.

Ексдиректор ЦРУ стверджує, що через скорочення робочих потужностей НПЗ Росія припинила експорт бензину та дизельного пального, натомість – збільшила постачання сирої нафти за кордон і змушена імпортувати нафтопродукти, зокрема з Казахстану, Білорусі та Індії.

Окремо Петреус звернув увагу на удари по російських системах протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема С-400.

На його думку, поступове знищення цих комплексів може підвищити ефективність українських атак по території РФ у найближчі місяці. Російському керівництву доведеться концентрувати системи ППО навколо окремих об’єктів критичної інфраструктури, роблячи інші райони вразливішими.

Удари по логістиці та економічні проблеми РФ

Петреус також заявив, що Україна атакує російську логістичну інфраструктуру, зокрема об’єкти компаній Wildberries та Ozon, які він назвав “складами Amazon на стероїдах”.

За його твердженням, такі об’єкти мають подвійне призначення та використовуються не лише для цивільної торгівлі, а й як частина військової й оборонної логістики Росії.

На тлі війни, за оцінкою Петреуса, у РФ також загострюються економічні та кадрові проблеми. Необхідність залучати дедалі більше людей до війська посилює дефіцит робочої сили.

Як ще одну ознаку проблем він навів ситуацію з пальним.

– У будь-якій країні, де потрібно мати додаток, щоб знайти заправку, в якій насправді є бензин або дизель, – це значить, що щось не так, – підсумував Петреус.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що Сили оборони України уразили російський літак Су-24 на аеродромі в тимчасово окупованому Криму та місце запуску ударних безпілотників у районі Донецька.

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