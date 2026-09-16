НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам злочинної групи, яка, за версією слідства, заволоділа коштами на суму 137,5 млн грн КП Київський метрополітен.

Про це повідомляють у НАБУ та САП.

Розкрадання грошей на подарованих вагонах метро

Йдеться про колишнього посадовця та трьох службовців комунального підприємства, двох співорганізаторів схеми й директора підконтрольної компанії. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння майном в особливо великих розмірах.

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За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен безоплатно передав Київському метрополітену 60 вагонів.

У 2023 році КП провело тендери на закупівлю транспортно-експедиційних послуг для їхньої доставки. Перемогу, за даними правоохоронців, здобула заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала суттєво завищену вартість перевезення. Загальна сума контракту становила 190 млн грн.

Після отримання коштів їх переказали на рахунок підконтрольної компанії за кордоном. Частину грошей спрямували реальному перевізнику, а 137,5 млн грн, за версією слідства, учасники схеми привласнили.

У НАБУ зазначили, що досудовому розслідуванню активно сприяли фахівці Держаудитслужби.

У січні повідомлялося, що Київський метрополітен через суд вимагає від колишнього підрядника Київметробуд понад 3,6 млрд грн компенсації за збитки та штрафи, спричинені зривом термінів будівництва гілки метро на Виноградар.

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