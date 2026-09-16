Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що в Україні вже відновили понад 44% підручників, знищених унаслідок російських атак. Наразі видавництва передруковують втрачені наклади власним коштом.

Бутенко про відновлення підручників, знищений під час атак РФ

Під час засідання комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Бутенко заявив, що наприкінці липня – на початку серпня через російські удари було знищено кілька партій підручників, які перебували на складах виробників або вже були в процесі доставки.

Загалом Україна втратила трохи більше ніж 10% від усього накладу підручників, запланованого на цей рік.

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– Наприінці липня – на початку серпня у нас було знищено декілька партій наших підручників, які перебували на доставці, були на складах у виробників. Ми в цілому втратили трохи більше 10% підручників всього накладу, запланованого на цей рік, – повідомив він.

Нагадаємо, що раніше Міністерство освіти планувало доставити 90% підручників до 1 вересня, а решту – до 1 жовтня. Станом на зараз із першої частини накладу до кінцевих отримувачів надійшло 88,6%.

Бутенко висловив сподівання, що найближчими днями показник вдасться довести до запланованих 90%.

Водночас із підручників, які мали доставити до 1 жовтня, наразі розвезли близько 7%.

Міністерство освіти також веде переговори з міжнародними партнерами щодо компенсації видавництвам витрат на повторний друк накладів, втрачених через російські атаки.

За словами Бутенка, держава не може повторно оплатити ці підручники з бюджету, оскільки їх виробництво вже було профінансоване.

Наразі є домовленість із ЮНІСЕФ про виділення близько $300 тис. для компенсації частини витрат. Також триває пошук фінансування для покриття решти втрат.

Станом на сьогодні видавці вже відновили понад 44% знищених підручників, однак поки що фінансують їх повторний друк власним коштом.

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